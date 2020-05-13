محافظ البحر الأحمر: رصدنا مصابين بكورونا قادمين من واشنطن (فيديو)

أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اكتشاف عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا على متن إحدى الرحلات القادمة من واشنطن وتم التعرف على إصابتهم في إطار الكشف المبدئي بالمطار وتم عزلهم فورًا، مشيرً إلى أن الإصابات لأسرة قادمة من العاصمة الأمريكية وعددهم 4 حالات، وتم إجراء الكشف الطبي على المخالطين لهم في الطائرة





وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن أهالي الغردقة ليس لديهم أى مشكلة مع استقبال العائدين من الخارج.





وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن أهالي الغردقة ملتزمون بكل الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة.





وكان قد غادر، صباح الثلاثاء، 150 من المصريين العائدين من السعودية عبر ميناء ضباء، الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بكلية التربية بالغردقة، وذلك بعد انتهاء مدة الحجر الصحي والمقررة بـ15 يومًا، عقب توقيع الكشف الطبى النهائي عليهم.





و حرص محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، على زيارة العائدين من السعودية الموجودين بالمدينة الجامعية بمدينة الغردقة، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، للاطمئنان عليهم والتأكد من تقديم كافة الخدمات لهم على أكمل وجه، موجهًا الشكر لهم على التزامهم بكافة الإجراءات الوقائية، ومشيرًا إلى أنه وجه بتوزيع 150 كرتونة مواد غذائية عليهم.



وأكد محافظ البحر الأحمر خلال لقائه بالعائدين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كلفه بتسخير كافة الجهود لخدمتهم، منذ لحظة استقبالهم وتوفير إقامة مجانية لهم بالمدينة الجامعية، مع توفير وجبات الطعام لهم من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بشكل مجاني، طوال 14 يوم فترة الحجر الصحي، وحتى مغادرتهم المحافظة.



