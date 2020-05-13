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محمد سامي يكشف عن سر تأثير "فريدة حسام" في المشاهدين

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:24 ص
فريدة حسام
فريدة حسام
كـسـاب أحـمـد
قال المخرج محمد سامي، إن سر تألق فريدة حسام بمسلسل "البرنس"، هو موهبتها وشطارتها في تأدية عملها أمام الكاميرا رغم صغر سنها، مضيفا: "فريدة موهوبة جدًا ودورها صعب جدًا.. أنا اخترتها لأنها شاطرة جدًا.. الكبار بيترعبوا من الكاميرا فما بالك بطفلة".

وأضاف "سامى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن التعامل مع الأطفال يتطلب التعامل بسياسة معينة خلال التمثيل، متابعا: "وأنا بحرص أن صوت الكرو ميكنش عالي في مشاهد الأطفال حتى لا تنتابهم حالة من الخوف.. صعب جدًا أنك تاخد من أي طفلة تمثل أية مشاعر حال خوفها".

وكشف المخرج محمد سامى، سبب بكاء الطفلة فريدة حسام، في مسلسل "البرنس"، والذي تصدر "تريند" موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، كان حقيقيًا، مضيفا: "أنا تعمدت أني أبعد عنها والدتها، وعندما وجدت نفسها وسط الموقف ووالدتها غير موجودة خلف الكاميرا، ولا تعلم متى سنتوقف بكت بشكل حقيقى.. بكت لأنها لم تجد أمها أمامها".

وقالت فريدة حسام، أصغر ممثلة تنجح فى جذب المشاهدين خلال شهر رمضان، خلال حوارها بنفس البرنامج، إن مشهد بكائها فى مسلسل "البرنس"، الذى تصدر "التريند"، كان حقيقيًا، والسبب في ذلك هو عدم وجود والدتها فى موقع التصوير، معربة عن حبها الشديد للتمثيل مع التزامها بالدراسة.

وأضافت فريدة حسام، التى تقوم بدور "مريم"، أبنة الفنان محمد رمضان بمسلسل "البرنس"، أن مخرج العمل محمد سامى أشاد بها عقب الانتهاء من مشهد البكاء، وتابعت: "المخرج قال لي أنت عملتي مشهد حلو.. أنا بحب التمثيل علشان أخوتي جميعهم يمثلون.. وأنا بكيت علشان ماما مكنتش موجودة".

من جانبه قال حازم حسام، شقيق الطفلة فريدة، الذي شاركها الحوار، إنه وباقى أفراد العائلة يمثلون، وشقيقته "فريدة"، أحبت التمثيل بشكل كبير رغم أنها لم تتجاوز سن الخامسة، فضلًا عن أنها تلتزم بكافة التعليمات وتستجيب لكل ما تقوله لها أمها، خلال فترة مذاكرتها للدور الذي ستقوم به أمام الكاميرا.

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