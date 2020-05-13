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شاهد.. أحمد موسى يطالب بفرض حظر تجوال كامل في العيد

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:30 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم الإعلان عن إصابة النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بفيروس كورونا وتم نقلها إلى قصر العيني.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين أن إصابة أي شخص واردة، والمؤسسات ستستمر في عملها بالإجراءات الاحترازية، ومن المفترض تتبع كافة المخالطين للنائبة داخل وخارج البرلمان.

وطالب الإعلامي بأهمية إجراء كل من تعامل مع النائبة شيرين فراج، عزل منزلي لمدة 14 يوما، مشيرا إلى أن القوات المسلحة نفذت أعمال تعقيم وتطهير بمجلس النواب قبل عودته للعمل الفترة الماضية.

وناشد موسى بتطبيق حظر كامل خلال إجازة العيد على غرار المملكة السعودية والأردن قائلا: "فرصة بالنسبة لنا تنفيذ حظر كامل من الجمعة حتى نهاية الأسبوع، مش هيحصل حاجة على الإطلاق". 

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى الثلاثاء.

ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

347 إصابة جديدة.. و11 وفاة
وأضافت أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقالن إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة
وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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