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احتفالات التواصل الاجتماعي بعد ضرب فتحي في مسلسل "البرنس"

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:09 ص
بوابة الفجر
أطلقت الاحتفالات على جميع منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الـ19 من مسلسل "البرنس"، الذي يلعب بطولته الفنان المصري محمد رمضان.

وجاءت هذه الاحتفالات والفرحة الشديدة بعد مشهد ضرب "علا" التي تجسدها الفنانة اللبنانية نور لـ"فتحي" الذي يجسده أحمد زاهر.

واعتبر المشاهدين أن ضرب نور لفتحي انتصار للخير على رمز الشر في العمل

وتصدر زاهر خلال الساعات الماضية "ترند" تويتر مصر والوطن العربي بسبب مشهد نهاية الحلقة التي عرضت أمس من مسلسل "البرنس"، والذي ألقى فيه ابنة شقيقه رضوان البرنس (محمد رمضان) في الشارع لكي يتخلص منها

وقال زاهر في تصريحات صحفية، "كرهت شخصية فتحي، بسبب الشر المطلق الذي ينشره في حلقات المسلسل ولكنني سعيد بالنجاح الكبير الذي حققته الشخصية مع الجمهور".


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