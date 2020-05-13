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أبرز ما جاء في الحلقة التاسعة عشر من"ونحب تاني ليه"

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:21 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

عرضت الحلقة التاسعة عشر مساء أمس، من مسلسل "ونحب تاني ليه"، على قناة Cbc الفضائية، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى يتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشكلات الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

أبرز ما جاء في الحلقة التاسعة عشر..
- مشاجرة بين عبد الله_شريف منير وطليقته غالية_ياسمين عبد العزيز، بسبب تواجد حبيبها مراد_كريم فهمى، وسط لوكيشن العمل، الأمر الذى أغضب عبد الله وطلب منها أن تفصل بين حياتها الشخصية وبين العمل، فانزعجت غالية من طريقته واعتذرت عن الفيلم وعادت إلى القاهرة.

- غالية تطلب من والدتها أن تقابل مراد وتتعرف عليها، لأنه يريد أن يتزوجها، وبالفعل حضر مراد إلى منزل غالية وقابلة والدتها واتفق على زواج غالية، وأيضاً طلبت والدة غالية_سوسن بدر من غالية أن تقابل معتصم_عماد رشاد لأنه يريد أن يتزوجها وبالفعل تمت المقابلة والاتفاق على كل شيء.


- تنتهي الحلقة بحادثة مريبة لطليق غالية "عبد الله"، فعندما علم أنها سوف تتزوج من مراد، سافر بسيارته الخاصة بعيدا عن فريق العمل، وأثناء حديثه مع مساعدته حول غالية، فقد أعصابها، التى أدت إلى حادثة كبيرة، وستكشف الحلقة القادمة حقيقة وفاة عبد الله ومساعدته.

يذكر أن مسلسل ونحب تاني ليه، يشارك فيه نجوم عديدة وهم ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، تارا عماد، إسلام جمال، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري.

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