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مروان محسن: أتعرض للظلم والإصرار سلاحي للعودة أقوى

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:17 ص
مروان محسن
مروان محسن
علي نبوي
أكد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أنه يتعرض للظلم من قبل البعض وهو ما يضعه تحت ضغط كبير".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت ::"أنا مظلوم وهناك ظلم يقع علي، وهو ما يضعني تحت ضغط كبير".

وتابع :"لدي إصدار بأن أعود أفضل مما كنت عليه، فعندما كنت لاعبا في بتروجت أصيبت بفيروس سي وابتعدت عن الكرة لمدة شهرين في بداية العلاج ثم عدت أقوى مما كنت عليه".

وزاد :"الجماهير وضعتني في أذهانها منذ بطولة كأس العالم ورغم أنني شاركت وانا عائد من الإصابة في الرباط الصليبي".

وأتم :"في أول مباراة لي في كأس العالم، لم ننم وفي أول مباراة كنت أشعر بالتوهان ونفس الأمر للاعبين كثيرين في منتخب مصر".

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