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وكيل مجلس النواب يطالب بفرض حظر تجوال كامل (فيديو)

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:49 ص
سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
داليا الحسين
قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الدولة تبذل قصارى جهدها للتعامل مع فيروس كورونا بمالغ لا يتخيلها أحد، معربا عن أمنيته بتطبيق حظر كامل لمدة 15 يوما بما فيها إجازة العيد لمنع تفشي فيروس كورونا.

ووجه وكيل مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، الشكر إلى الأطباء على جهود مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أهمية إغلاق جميع الشواطئ والطرق المؤدية لها خلال إجازة العيد.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى الثلاثاء.

ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

347 إصابة جديدة.. و11 وفاة
وأضافت أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقالن إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة
وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

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