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مواقيت الصلاة اليوم العشرون من رمضان 1441.. موعد صلاة الفجر والمغرب اليوم الأربعاء 13/5/2020 في مصر

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:21 ص
الصلاة في مصر - صورة أرشيفية
الصلاة في مصر - صورة أرشيفية
مواقيت الصلاة اليوم العشرون من رمضان 1441.. موعد صلاة الفجر والمغرب اليوم الأربعاء 13/5/2020 في مصر

تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم العشرون من شهر رمضان 1441 المبارك، شاملة صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والآتي مواقيت الصلاة في اليوم الأربعاء 13/5/2020.

مواقيت الصلاة اليوم العشرون من شهر رمضان 2020

المواقيتالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
القاهرة3:24 ص5:02 ص11:51 ص3:28 م6:40 م8:08 م
الإسكندرية3:25 ص5:05 ص11:56 ص3:36 م6:48 م8:017 م
الإسماعيلية3:18 ص4:57 ص11:47 ص3:25 م6:37 م8:06 م

موعد السحور: 1:04 صباحًا
موعد الإمساك: 3.04 صباحًا

مواقيت الصلاة اليوم العشرون من رمضان 1441.. موعد صلاة الفجر والمغرب اليوم الأربعاء 13/5/2020 في مصر

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