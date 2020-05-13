مواقيت الصلاة اليوم العشرون من رمضان 1441.. موعد صلاة الفجر والمغرب اليوم الأربعاء 13/5/2020 في مصر





تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم العشرون من شهر رمضان 1441 المبارك، شاملة صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والآتي مواقيت الصلاة في اليوم الأربعاء 13/5/2020.



