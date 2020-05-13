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مواقيت الصلاة اليوم العشرون من رمضان 1441.. موعد صلاة الفجر والمغرب اليوم الأربعاء 13/5/2020 في مصر
الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:21 ص
مواقيت الصلاة اليوم العشرون من رمضان 1441.. موعد صلاة الفجر والمغرب اليوم الأربعاء 13/5/2020 في مصر
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم العشرون من شهر رمضان 1441 المبارك، شاملة صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والآتي مواقيت الصلاة في اليوم الأربعاء 13/5/2020.
مواقيت الصلاة اليوم العشرون من شهر رمضان 2020
|المواقيت
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|القاهرة
|3:24 ص
|5:02 ص
|11:51 ص
|3:28 م
|6:40 م
|8:08 م
|الإسكندرية
|3:25 ص
|5:05 ص
|11:56 ص
|3:36 م
|6:48 م
|8:017 م
|الإسماعيلية
|3:18 ص
|4:57 ص
|11:47 ص
|3:25 م
|6:37 م
|8:06 م
موعد السحور: 1:04 صباحًا
موعد الإمساك: 3.04 صباحًا
مواقيت الصلاة اليوم العشرون من رمضان 1441.. موعد صلاة الفجر والمغرب اليوم الأربعاء 13/5/2020 في مصر
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