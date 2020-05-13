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مروان محسن يرد على إمكانية رحيله عن الأهلي
الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:22 ص
علي نبوي
رد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إمكانية الرحيل عن النادي الأحمر في الفترة المقبلة.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت :"النادي الأهلي الأفضل في إفريقيا".
وواصل :"كنت أتمنى الاحتراف الخارجي عقب بطولة كأس العالم، والدوري الإنجليزي هو الذي كنت اتمنى اللعب فيه".
وزاد :"فايلر مدرب يحب أن يرى جميع اللاعبين جاهزين ويسعى لتطوير أدائهم بشكل مستمر".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت :"النادي الأهلي الأفضل في إفريقيا".
وواصل :"كنت أتمنى الاحتراف الخارجي عقب بطولة كأس العالم، والدوري الإنجليزي هو الذي كنت اتمنى اللعب فيه".
وزاد :"فايلر مدرب يحب أن يرى جميع اللاعبين جاهزين ويسعى لتطوير أدائهم بشكل مستمر".