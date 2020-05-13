مروان محسن يرد على إمكانية رحيله عن الأهلي

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رد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إمكانية الرحيل عن النادي الأحمر في الفترة المقبلة.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت :"النادي الأهلي الأفضل في إفريقيا".



وواصل :"كنت أتمنى الاحتراف الخارجي عقب بطولة كأس العالم، والدوري الإنجليزي هو الذي كنت اتمنى اللعب فيه".



وزاد :"فايلر مدرب يحب أن يرى جميع اللاعبين جاهزين ويسعى لتطوير أدائهم بشكل مستمر".