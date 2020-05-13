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طرد عمرو وردة من نادي لاريسا اليوناني
الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:21 ص
حسام مجدي
تعرض واحد من المحترفين المصريين في الخارج إلى الطرد من ناديه بشكل نهائي خلال الساعات القليلة الماضية.
وأعلن نادي لاريسا اليوناني اليوم الثلاثاء 12 مايو رسميا طرد المصري عمرو وردة مهاجم الفريق والمعار من نادي باوك اليوناني.
وأكد نادي لاريسا في بيان رسمي منذ قليل أن رئيس نادي لاريسا هو من اتخذ قرار بطرد وردة من الفريق رفقة جيانيس ماسوراس لاعب الفريق المعار من نادي أولمبياكوس اليوناني.
وحسب ما ذكره بيان نادي باوك فإن رئيس النادي قرر طرد عمرو وردة بسبب قيامه بمخالفات خطيرة ولكن لم يكشف أي تفاصيل عن هذه المخالفات.