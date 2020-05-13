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طرد عمرو وردة من نادي لاريسا اليوناني

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:21 ص
عمرو ورده
عمرو ورده
حسام مجدي

تعرض واحد من المحترفين المصريين في الخارج إلى الطرد من ناديه بشكل نهائي خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعلن نادي لاريسا اليوناني اليوم الثلاثاء 12 مايو رسميا طرد المصري عمرو وردة مهاجم الفريق والمعار من نادي باوك اليوناني.

وأكد نادي لاريسا في بيان رسمي منذ قليل أن رئيس نادي لاريسا هو من اتخذ قرار بطرد وردة من الفريق رفقة جيانيس ماسوراس لاعب الفريق المعار من نادي أولمبياكوس اليوناني.

وحسب ما ذكره بيان نادي باوك فإن رئيس النادي قرر طرد عمرو وردة بسبب قيامه بمخالفات خطيرة ولكن لم يكشف أي تفاصيل عن هذه المخالفات.

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