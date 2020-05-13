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محمد سامي يكشف سر تصدر الطفلة فريدة حسام التريند بعد بكائها في "البرنس"

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:38 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

امتدح المخرج محمد سامي، موهبة الطفلة فريدة حسام في مسلسله "البرنس"مؤكدًا أنها كانت تقوم بالبكاء بالفعل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، المُذاع عبر القناة الأولى المصرية، "تعمدت  أبعد عنها والدتها، ولما  لقت نفسها في البلاتوه بكت بشكل حقيقي".

وأكد: "أنا اخترتها لأنها شاطرة جدًا.. الكبار بيترعبوا من الكاميرا فما بالنا بطفلة".

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد ، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، أحمد داش.

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