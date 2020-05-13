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شاهد.. وكيل البرلمان يكشف آخر مستجدات إصابة النائبة شيرين فراج بـ"كورونا"
الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:20 ص
داليا الحسين
أعرب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، عن أمنياته بالشفاء العاجل للنائبة شيرين فراج بعد إصابتها بفيروس كورونا.
وتابع "وهدان" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد، مساء الثلاثاء: "يجب توخي الحذر، والنائبة اكتشفت إصابتها بعدما أجرت التحليل"، مشيرا إلى أن هناك 12 نائبا اختلطوا بالنائبة.
وأوضح وكيل البرلمان، أن النائبة تعاملت مع لجنة التخطيط الموازنة بمجلس النواب وأعضائها، مطالبا المواطنين بالحفاظ على أنفسهم وعدم الخروج من المنازل إلا للأهمية وذلك لمن تفشي فيروس كورونا.
وأردف أن الدولة تبذل قصارى جهدها للتعامل مع فيروس كورونا بمالغ لا يتخيلها أحد، معربا عن أمنيته بتطبيق حظر كامل لمدة 15 يوما بما فيها إجازة العيد لمنع تفشي فيروس كورونا.
وأشار إلى أن النائبة شيرين فراج حضرت إحدى جلسات البرلمان العامة مؤخرا، مشيرا إلى نتائج النواب المخالطين ستظهر خلال اليومين المقبلين.
ولفت إلى أن مجلس النواب سيستكمل جلساته يوم الأحد المقبل، مؤكدا تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم البرلمان قبل الجلسة المقبلة.
ووجه وكيل مجلس النواب الشكر إلى الأطباء على جهود مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أهمية إغلاق جميع الشواطئ والطرق المؤدية لها خلال إجازة العيد، لافتا إلى أن إمكانية عقد جلسات مجلس النواب عير الفيديو كونفرانس أمر صعب، لعدم توافر الإمكانيات.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى الثلاثاء.
ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.
347 إصابة جديدة.. و11 وفاة
وأضافت أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقالن إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة
وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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