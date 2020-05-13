شاهد.. وكيل البرلمان يكشف آخر مستجدات إصابة النائبة شيرين فراج بـ"كورونا"

أعرب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، عن أمنياته بالشفاء العاجل للنائبة شيرين فراج بعد إصابتها بفيروس كورونا.





وتابع "وهدان" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد، مساء الثلاثاء: "يجب توخي الحذر، والنائبة اكتشفت إصابتها بعدما أجرت التحليل"، مشيرا إلى أن هناك 12 نائبا اختلطوا بالنائبة.





وأوضح وكيل البرلمان، أن النائبة تعاملت مع لجنة التخطيط الموازنة بمجلس النواب وأعضائها، مطالبا المواطنين بالحفاظ على أنفسهم وعدم الخروج من المنازل إلا للأهمية وذلك لمن تفشي فيروس كورونا.





وأردف أن الدولة تبذل قصارى جهدها للتعامل مع فيروس كورونا بمالغ لا يتخيلها أحد، معربا عن أمنيته بتطبيق حظر كامل لمدة 15 يوما بما فيها إجازة العيد لمنع تفشي فيروس كورونا.





وأشار إلى أن النائبة شيرين فراج حضرت إحدى جلسات البرلمان العامة مؤخرا، مشيرا إلى نتائج النواب المخالطين ستظهر خلال اليومين المقبلين.

ولفت إلى أن مجلس النواب سيستكمل جلساته يوم الأحد المقبل، مؤكدا تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم البرلمان قبل الجلسة المقبلة.