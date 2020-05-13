تصميم جديد لجوجل إيرث "Google Earth" لعرض المحتوى المميز

حصل تطبيق جوجل إيرث "Google Earth" على واجهة بحث جديدة تعرض المحتوى المميز وسجل البحث وأكثر.





وفي بيان رسمي، أعلنت شركة جوجل للتو عن تجربة بحث جديدة لخدمتها جوجل إيرث "Google Earth" ، وفيها تم توفير تصميم جديد لسجل البحث الخاص بالمستخدم، حيث سيُقدّم الآن محتوى مميز ومشاهد يجب مشاهدتها، فضلًا عن إتاحته للبحث عن طبقات البيانات وكذلك الأماكن.





كما هناك تغيّرات وظيفية، حيث يقسم البحث نفسه الآن نتائجه إلى أربع فئات على الأقل وهي “الأماكن، والألعاب والاختبارات، وطبقات البيانات، والإرشادات”، مع خيارات لتوسيع كل منها للحصول على نتائج أكثر استهدافًا.



