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مروان محسن: فكرت في الابتعاد عن منتخب مصر عقب المونديال.. وهذه أسباب الخروج من أمم إفريقيا مبكرًا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:30 ص
مروان محسن
مروان محسن
علي نبوي
قال مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه كان يفكر في الابتعاد عن صفوف منتخب مصر عقب كأس العالم بسبب الضغوطات التي تعرضت لها.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"عقب كأس العالم فكرت في الابتعاد عن منتخب مصر، وبعد إصابة أحمد حسن كوكا تم استدعائي".

وزاد :"أجيري كان منبهر من أدائي في التدريبات بعد الانضمام لمعسكر المنتخب قبل بطولة أمم إفريقيا، وتعرضت للإصابة والمدرب طلب ضرورة تجهيزي قبل المباراة".

وأردف :"قلة التركيز كانت إحدى أسباب عدم نجاح منتخب مصر في البطولة، عكس ما كنا عليه في الجابون، كما أننا لم نكن قريبين من بعض مثل الجابون".

وزاد :"لم يكن هناك رغبىة مثلما كان في الجابون، ولم أتوقع الخروج أمام جنوب إفريقيا".

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