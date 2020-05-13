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"الفجر" ينشر حلقة سابقة من برنامج "علامة رمضانية" تحية للراحل إبراهيم نصر (فيديو)

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:31 ص
بوابة الفجر
مي مرسي

أعادت بوابة "الفجر" إذاعة فيديو كتحية إعزاز وتقدبر للفنان إبراهيم نصر، والذي توفي أمس عن عمر يناهز الـ70 عام.

وذكر "الفجر الفني" في هذا الفيديو بعض أعمال الفنان الراحل إبراهيم نصر كشهرته ببرنامج "الكاميرا الخفية" الذي كان يقدمه في شهر رمضان الكريم وكان الجمهور ينتظره كل عام في شهر رمضان.
 
وتعد الكاميرا الخفية التي قدمها الراحل من أهم البرامج الرمضانية في مصر والوطن العربي.

وتم أخذ فكرته من فكرة برنامج مقالب أجنبي كما ارتبط دائمًا بشهر رمضان الكريم، ويعتبر إبراهيم نصر بسبب برنامجه "الكاميرا الخفية" هوالعلامة المميزة لشهر رمضان لإختلاف فكرة كل عام عن العام السابق له.

وتحدث "الفجر الفني" عن مشاركة إبراهيم نصر في الأعمال الدرامية ومنهم مسلسل "رأفت الهجان"،"فوق السحاب" ومشاركته في عدد من الأعمال مع أحمد زكي.


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