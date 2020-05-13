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مروان محسن: صالح جمعة موهوب وأتمنى عودته للمشاركة في المباريات

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:33 ص
مروان محسن
مروان محسن
علي نبوي
أكد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أنه يتمنى عودة صالح جمعة زميله في الفريق الأحمر للمشاركة من جديد في المباريات.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"كنت حريص على الحديث مع صالح جمعة خلال الفترة الماضية وهو يقبل مني".

وتابع :"استبعاده من المباريات هي وجهة نظر فنية للمدير الفني، وكنت دائم الحديث مع صالح جمعة".

وأتم :"صالح جمعة لاعب موهوب وكنت أرى بأنه كان لا بد أن يكون منتواجد في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر".

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