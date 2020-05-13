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بسمة وهبة تنعي إبراهيم نصر: "رسم الضحكة على الوجوه"

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:34 ص
بسمة وهبة
بسمة وهبة
كـسـاب أحـمـد
نعت الإعلامية بسمة وهبة، الفنان إبراهيم نصر، الذي رحل عن عالمنا صباح الثلاثاء، مؤكدة أنه رسم الضحكة على وجوه محبيه وعشاقه.

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إن الفنان الراحل إبراهيم نصر كان من طراز فريد، وموهوب ومحبوب وصاحب ابتسامة كبيرة.

وأشارت إلى أنه كان يتميز بإنسانية جميلة، ونشر البهجة بين محبه، قدم الكاميرا الخفية وشارك في أعمال تلفزيونية كبيرة، ورحل بعد العطاء والحب.

وكان إبراهيم نصر قد وافته المنية بمنزله فجر أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 70 عاما، وشيع جثمانه من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية.

ورحل الفنان إبراهيم نصر، الذي طالما أضحكنا على مدار 15 عاما، عبر برامج المقالب، التي كان له الريادة في انطلاقها وظهورها على شاشات التليفزيون خلال شهر رمضان، قبل تربعه على عرشها.

ولد إبراهيم نصر في حي شبرا بالقاهرة في 18 أغسطس عام 1950، التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة، وفي أثناء دراسته انضم لفريق التمثيل بالجامعة وتفوق في المجال، وحصل على العديد من الميداليات وشهادات التقدير.

وذاعت شهرة الفنان الراحل عقب إقناعه رئيس القناة الثانية بالتلفزيون المصري عبد المنعم غالي، بأن يقدم برنامجا كوميديا للمقالب، على غرار ما يقدم في التليفزيون الأوروبي.

وفى عام 1990 كانت بداية رحلة إبراهيم نصر مع برامج المقالب، وكان أولها تحت عنوان "انسى الدنيا"، الذي تنكر من خلاله في عدة شخصيات، ومنها الحلاق الرجالي، واللص، والمكوجي.

وفي العام التالي قدم إبراهيم البرنامج باسم "زكية زكريا"، وهي الشخصية التي ابتكرها لسيدة ضخمة، وعلى مدار 15 عامًا قدم تنويعات عديدة لها، ومنها "زوبة سات" و"هيما غاوى سيما"، حتى أصبح بلا منازع مصدر التفاف أفراد الأسرة حول شاشات التفزيون في السابعة مساء، بانتظار وجبة كوميدية ضاحكة ومقلب جديد من شخصية تنكر بها.

ومن خلال الشخصيبات العديدة التي تنكر بها، وفي مقدمتها "زكية زكريا"، و"غباشي النقراشي"، استطاع إبراهيم نصر أن يطلق العديد من الإيفيهات التي انتقلت إلى الشارع المصري والعربي، ومنها "كشكشها متعرضهاش"،"انفخ البلالين"، "لما أقولك بخ تبخ"، و"أرقصي يا بالوظة"، وغيرها.

ومع براعته في إتقان الشخصيات التي يقدمها، واجه أكثر من مرة شبح الموت خلال حلقات البرنامج، إذ قام أحد الجزارين بحبسه داخل ثلاجة اللحوم في واحدة من حلقات "زكية زكريا"، كما تعرض للضرب المبرح من بلطجية.

ومن المفارقات التي شهدتها الحلقات، استعان الفنان إبراهيم نصر بمتسولة كبيرة السن من شارع جامعة الدول العربية، في عدة حلقات بعد اكتشافه خفة دمها بعد ظهورها بالصدفة بإحدى الحلقات.

وابتعد إبراهيم نصر عن برامج المقالب بعد أن قدم اَخر برامجه "غاوي سيما" في 2008.

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بوابة الفجر بسمة وهبة الفنان ابراهيم نصر الفجر الراحل ابراهيم نصر

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