شاهد.. وكيل "النواب" يكشف عن العقوبة المنتظرة لـ"إلهامي عجينة"

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه سيتم التحقيق مع النائب إلهامى عجينة بعد واقعة الأطباء، متوقعا عقوبة شديدة من لجنة القيم.





وأضاف "وهدان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد، مساء الثلاثاء، أنه من المقرر تنفيذ الاستدعاء الأحد المقبل، وسيتم التحقيق في الشكاوي المقدمة، واللائحة تنص على تقديم اللوم في أول جلسة ومنعه من الجلسات ثم يأتي الفصل كأقصى عقوبة".





وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن النائب إلهامي عجينة، حول إلى لجنة القيم أكثر من 7 مرات، وهذه المرة سيكون هناك عقابًا رادعًا.





كان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قد قرر استدعاء النائب الهامي عجينة، للمثول أمام هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين، لسماع أقواله في واقعة مستشفى شريبن.





ونشبت أزمة بين النائب والأطباء على خلفية زيارة النائب لمستشفى شربين المركزي، والتى اعتبرتها نقابة الأطباء بالدقهلية تجاوزًا فى حقهم، رافضين إهانة أي طبيب أو توجيه الاتهام له بالتقصير في ظل الظروف التي تمر بها.

وطبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب تستمع هيئة مكتب المجلس لأقوال النائب فى الجلسات القادمة، وتقرر بعد ذلك إما حفظ الأمر أو إحالته إلى لجنة القيم للتحقيق معه.





ويقوم الأطباء في الفترة الحالية بمجهود كبير في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ويلقون كل احترام وتقدير من كافة المؤسسات في الدولة، والشعب أيضا، وأطلق عليهم "الجيش الأبيض".



