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شاهد.. وكيل "النواب" يكشف عن العقوبة المنتظرة لـ"إلهامي عجينة"

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:47 ص
إلهامي عجينة
إلهامي عجينة
داليا الحسين
قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه سيتم التحقيق مع النائب إلهامى عجينة بعد واقعة الأطباء، متوقعا عقوبة شديدة من لجنة القيم.

وأضاف "وهدان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد، مساء الثلاثاء، أنه من المقرر تنفيذ الاستدعاء الأحد المقبل، وسيتم التحقيق في الشكاوي المقدمة، واللائحة تنص على تقديم اللوم في أول جلسة ومنعه من الجلسات ثم يأتي الفصل كأقصى عقوبة".

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن النائب إلهامي عجينة، حول إلى لجنة القيم أكثر من 7 مرات، وهذه المرة سيكون هناك عقابًا رادعًا.

كان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قد قرر استدعاء النائب الهامي عجينة، للمثول أمام هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين، لسماع أقواله في واقعة مستشفى شريبن.

ونشبت أزمة بين النائب والأطباء على خلفية زيارة النائب لمستشفى شربين المركزي، والتى اعتبرتها نقابة الأطباء بالدقهلية تجاوزًا فى حقهم، رافضين إهانة أي طبيب أو توجيه الاتهام له بالتقصير في ظل الظروف التي تمر بها.

وطبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب تستمع هيئة مكتب المجلس لأقوال النائب فى الجلسات القادمة، وتقرر بعد ذلك إما حفظ الأمر أو إحالته إلى لجنة القيم للتحقيق معه.

ويقوم الأطباء في الفترة الحالية بمجهود كبير في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ويلقون كل احترام وتقدير من كافة المؤسسات في الدولة، والشعب أيضا، وأطلق عليهم "الجيش الأبيض".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى الثلاثاء.

ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

347 إصابة جديدة.. و11 وفاة
وأضافت أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقالن إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة
وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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