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بسمة وهبة تهاجم توكل كرمان: إخوانية الهوى.. ووش خراب وفوضى

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:46 ص
توكل كرمان
توكل كرمان
كـسـاب أحـمـد
شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجومًا حادًا على الناشطة اليمنية توكل كرمان، بعد اختيارها ضمن مجلس إدارة حكماء فيسبوك، قائلة إن ذلك أصابنا في العالم العربى بالقلق، وخاصة انها داعمة للإرهاب والميلشيات المسلحة، مستطردة: "دراع الإخوان ومحرضة على العنف، وربما يكون يتم استخدامها لأغراض مشبوهة.. توكل كرمان وش خراب وفوضى".

وطالبت بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، باستبعاد توكل كرمان من مجلس إدارة حكماء "فيسبوك"، مستطردة: "لن نسمح لها ولأمثالها أن يعودوا للمشهد بوجوه وقصص جديدة لنشر الفوضى".

وواصلت الإعلامية: "السادة القائمين على موقع التواصل الاجتماعى، فيسبوك، بدلًا من الحفاظ على خصوصية مستخدمي الموقع، ارتكبوا حماقة جديدة في حق العالم العربي، وأتو بذيل من ذيول جماعة الإخوان الإرهابية، وعينوها ضمن مجموعة مسئولة عن المحتوى.. إنها يمنية المولد إخوانية الهوى والتوجه.. وكنت أتمنى أن أكون فخورة باختيارها في هذا المكان، ولكن توكل كرمان وأمثالها لا يستحقون ذلك".

وشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، عريضة إلكترونية لجمع توقيعات وتوجيهها إلى إدارة موقع "فيس بوك".

ويأتي ذلك احتجاجا من النشطاء على تعيين الناشطة اليمنية توكل كرمان، المعروف توجهاتها الإرهابية، في مجلس حكماء فيس بوك وتويتر، والمطالبة بإلغاء القرار نظرا لترويجها أفكار إرهابية وإثارتها للفوضى في البلاد العربية.

ووقع على العريضة التي جاءت تحت عنوان "أدخل صوت على رفض تعيين الإخوانية توكل كرمان في مجلس الإشراف على فيس بوك"، آلاف النشطاء، وتستمر الأعداد في ازدياد مستمر.

"نحن الموقعون أدناه على هذه العريضة نؤكد تعجبنا ومعارضتنا للطريقة التي قررت إدارة فيس بوك أن تنتهجها لاختيار المجلس الأعلى للإشراف على المحتوى وهو الأمر الذي كان من المتوقع أن يقوم على أسس ديمقراطية وتشاركية تمكن مستخدمي المنصة من اختيار من يمثلهم ليشرف على المحتوى الذي يشاركه المستخدمون بدلًا من فرض الأمر عليهم".. هكذا علق النشطاء على توقيعهم على العريضة الإلكترونية.

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