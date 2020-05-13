Advertisements

دعاء اليوم العشرون من رمضان 1441 وفضل تردده وثوابه.. ننشر Do3a2 يوم 20 رمضان 2020

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:43 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دعاء اليوم العشرون من رمضان 1441 وفضل تردده وثوابه.. ننشر Do3a2 يوم 20 رمضان 2020

يسعى المسلمون حول العالم لاستغلال شهر رمضان المبارك في العبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حيث يعتبر شهر رمضان من الأشهر المباركة والكريمة، واليوم تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية دعاء اليوم العشرون من رمضان 1441، وفضله وثواب تردده، بالإضافة إلى أدعية رمضان المستجابة.

يحرص المسلمون في كل مكان بالعالم على معرفة الادعية المستجابة في شهر رمضان الكريم والتعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-في حديث شريف : "للصائم دعوة لا ترد"، ويقول الله سبحانه وتعالى {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [سورة غافر - الآية 60]، وفيما يلي دعاء اليوم العشرون من رمضان 1441 هجريًا.

دعاء اليوم العشرون من رمضان 1441

دعاء اليوم العشرون عشر من رمضان، يعد شهر رمضان المبارك، فرصة ثمينة لجني الحسنات بالدعاء والاستغفار، حيث أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يدعو للدعاء في كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من ثواب كبير.

دعاء اليوم العشرون عشر من رمضان 1441

ودعاء اليوم العشرون من شهر رمضان المبارك، فهو كالآتي: عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ الْجِنَانِ، وَ أَغْلِقْ عَنِّي أَبْوَابَ النِّيرَانِ، وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، يَا مُنْزِلَ السَّكِينَةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ".

دعاء اليوم العشرون عشر من رمضان.. ثوابه وفضله

وعن ثواب وفضل دعاء اليوم العشرون عشر من رمضان، فمن دَعَا بِهِ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ أَلْفَ أَلْفِ مَلَكٍ يَحْفَظُونَهُ مِنْ كُلِّ جَبَّارٍ وَ شَيْطَانٍ وَ سُلْطَانٍ، وَ كَتَبَ لَهُ بِكُلِّ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ سِتِّينَ سَنَةً مَقْبُولَةً، وَ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّارِ سَبْعِينَ خَنْدَقاً، كُلُّ خَنْدَقٍ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.

أدعية مستجابة في شهر رمضان 1441
 
- اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ فَضْلِكَ، وَ أنزِل عَلَيَّ فيهِ بَرَكاتِكَ وَ أسْكِنِّي فيهِ جَنّاتَكَ، يا مَجيبَ دَعوَةِ المُضْطَرِّينَ.

- اللّهُمَّ اغْسِلني فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْني فيهِ مِنَ العُيُوبِ،  يامُقيلَ عَثَراتِ المُذنبين.

- اللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ فَضْلَ لَيلَةِ القَدرِ، وَ صَيِّرْ اُمُوري فيهِ مِنَ العُسرِ إلى اليُسرِ يا رَؤوفاً بِعِبادِهِ الصّالحينَ.

- اللّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي فيهِ مِنَ النَّوافِلِ، وَ أكْرِمني فيهِ بِإحضارِ المَسائِلِ، وَ قَرِّبْ فيهِ وَسيلَتي إليكَ مِنْ بَيْنِ الوَسائِلِ.

- اللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ بالشُّكرِ وَ القَبولِ عَلى ماتَرضاهُ وَ يَرضاهُ الرَّسولُ مُحكَمَةً فُرُوعُهُ بِالأُصُولِ.

دعاء اليوم العشرون من رمضان 1441 وفضل تردده وثوابه.. ننشر Do3a2 يوم 20 رمضان 2020

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقالات اسلامية دعاء يوم 20 رمضان دعاء اليوم العشرون من رمضان 2020 دعاء اليوم العشرون من رمضان 1441 دعاء اليوم العشرون من رمضان بوابة الفجر الفجر ادعية مستجابة في رمضان ادعية رمضان المستجابة ادعية اسلامية

أخبار تهمك

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السودان يحسم موقفه بشأن ملء سد النهضة ويضع إثيوبيا في موقف محرج (تفاصيل)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس

منذ ساعتين و 28 دقيقة

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يضحى بنجم الفريق لضم جناح بيراميدز

منذ ساعتين و 7 دقيقة

نائبة تطالب بتطبيق الحظر الكامل لمدة عشرة أيام لمواجهة كورونا

منذ أقل من ساعة

خليفة صلاح يصدم الزمالك ويختار الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

شبورة وشديد الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ حوالي 6 ساعات

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

منذ حوالي 11 ساعة

اشتباكات مسلحة على كورنيش الدوحة.. "الديهي" يكشف تفاصيل القبض على تميم (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

يصل لـ ألف جنيه ..تعرف على شروط التقديم لمعاش تكافل وكرامة‎ والأوراق المطلوبة ‎‏ (صورة)

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. وكيل البرلمان يؤكد إصابة النائبة شيرين فراج بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

دعاء اليوم العشرين من رمضان 2019 وثوابه

ثواب وفضل دعاء اليوم الثاني والعشرين (22) من شهر رمضان 1440

دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 1441 وثوابه وفضل تردده.. اعرف دعاء يوم 12 رمضان 2020

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 1441 وفضله ثوابه.. دعاء يوم 13 رمضان 2020

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان 2020 وفضل تردده ثوابه.. دعاء يوم 14 رمضان 1441

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2020 وفضله وثوابه.. دعاء يوم 15 رمضان 1441

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:01 ص

نائبة تطالب بتطبيق الحظر الكامل لمدة عشرة أيام لمواجهة كورونا

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

08:16 م

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس

11:31 م

عاجل.. السودان يحسم موقفه بشأن ملء سد النهضة ويضع إثيوبيا في موقف محرج (تفاصيل)

10:38 م

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

02:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟