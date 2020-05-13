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أنا وأخويا على الزبون في "كريزي تاكسي"

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:04 ص
بوابة الفجر

جسد الفنان إبراهيم السمان بمساعدة أحد فريق العمل شخصية أخوين مجنونين يقودان التاكسي، في الحلقة 19 من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" المعروض على قناة الحياة، 

فبعد أن يركب الزبون التاكسي تأتي مكالمة للسائق من أمه لتطمئن على ابنها الآخر الذي من المفترض أن يذهب لمستشفى المجانين، فيكتشف الراكب أن المجنون معه بالفعل في التاكسي ويبدأ باستفزاز الراكب بكل الطرق وبمساعدة إبراهيم يحاولان إخافة الزبون بكل الطرق، حتى يصلوا لمرحلة "حرب الاساتك"، فيحاول الراكب الهرب من التاكسي بكل الطرق ويقوم بالاعتداء على إبراهيم وأخيه فيكشفان له عن حقيقة المقلب.

الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة الحياة من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه  الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.


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