مروان محسن: فضلت الانتقال للأهلي على الزمالك ومتعب مثلي الأعلى

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قال مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تلقى أكثر من عرض قبل الانضمام للنادي الأحمر.





وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"تلقيت عروضا من الأهلي والزمالك ولكني اخترت الانتقاف للنادي الأهلي، لأني أهلاوي".



وتابع :"فضلت الانتقال للنادي الذي المستقر والذي سأشعر فيه بالراحة النفسية والهدوء".



وزاد :"عماد متعب مثلي الأعلى في مصر وأحبه كثيرًا على المستوى الشخصي".



وتطرق للحديث عن خسارة الأهلي لبطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي قائلا :"أحداث المباراة هي التي تسببت في خسارتنا".



وحول المباراة التي تمنى المشاركة فيها قال :"كنت أتمنى المشاركة في مباراة كأس السوبر الأخيرة التي أقيمت في الإمارات".

