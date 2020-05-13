هل الطفح الجلدي من أعراض كورونا؟ هاني الناظر يجيب (فيديو)

كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، حقيقة معاناة مصابي كورونا من أعراض جلدية كالبقع الحمراء.





وقال "الناظر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن "عدد من مصابي فيروس كورونا في أوروبا ظهرت عليهم أعراض جلدية كالبقع الحمراء والطفح الجلدي".





وتابع استشاري الأمراض الجلدية: "أنا لا أستطيع القول أنها أعراض لكورونا كونها حالات نادرة، وقد لا تكون عرض للمرض، بل بسبب الأعراض الجانبية لبعض الأدوية"، مضيفا أن "البعض يبث الرعب لدى المواطنين بدون داعي، الأعراض العلمية لكورونا لا يوجد من بينها طفح جلدي".