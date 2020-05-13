Advertisements
هل الطفح الجلدي من أعراض كورونا؟ هاني الناظر يجيب (فيديو)
الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:46 ص
داليا الحسين
كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، حقيقة معاناة مصابي كورونا من أعراض جلدية كالبقع الحمراء.
وقال "الناظر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن "عدد من مصابي فيروس كورونا في أوروبا ظهرت عليهم أعراض جلدية كالبقع الحمراء والطفح الجلدي".
وتابع استشاري الأمراض الجلدية: "أنا لا أستطيع القول أنها أعراض لكورونا كونها حالات نادرة، وقد لا تكون عرض للمرض، بل بسبب الأعراض الجانبية لبعض الأدوية"، مضيفا أن "البعض يبث الرعب لدى المواطنين بدون داعي، الأعراض العلمية لكورونا لا يوجد من بينها طفح جلدي".
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى الثلاثاء.
ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.
347 إصابة جديدة.. و11 وفاة
وأضافت أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقالن إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة
وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا