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فارس كرم يعلنها صريحة: تزوجت ونقطة على السطر

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:20 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

حل الفنان اللبناني فارس كرم، ضيفًا مع حسن البلام عبر برنامج "سوالف رمضانية" والذي يبث عبر صفحات روتانا بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال البث المباشر.

وتوجه حسن البلام بسؤال له عن أكثر أمنية تتمناها والدته قال فارس كرم إنها تريده أن يتزوج.

وأضاف كرم أنه سيعلن عن مفاجأة من خلال سوالف رمضانية سيتحدث عنها للمرة الأولى والأخيرة وهي زواجه مؤخرًا، مؤكدًا أن الزواج تم بعد انتشار الشائعات التي انطلقت منذ فترة أنه تزوج دون أن يخبر أحد.

وكان  رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أخبارًا كثيرة بشأن اعتزام النجم اللبناني فارس كرم، الزواج دون أن يخبر أحدًا.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال فارس كرم الفنية كان ألبوم “44:36” الذي تضمن 12 أغنية وهي، “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.

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