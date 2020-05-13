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مروان محسن: يكشف عن أمنية يتمنى تحقيقها مع الأهلي
الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:56 ص
علي نبوي
كشف مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حلمه وأمنيته مع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.
وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"أتمنى التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا، والمشاركة في كأس العالم للأندية".
وأشار :"هناك راحة نفسية يصنعها فايلر مع اللاعبين وهي ما كانت سببا في تحقيق الانتصارات منذ توليه المهمة".
وواصل :"أحب اللعب في تواجد الجماهير بالملعب، وهو ما يمنحنا القوة ولا أفضل اللعب بدون جماهير".
وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"أتمنى التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا، والمشاركة في كأس العالم للأندية".
وأشار :"هناك راحة نفسية يصنعها فايلر مع اللاعبين وهي ما كانت سببا في تحقيق الانتصارات منذ توليه المهمة".
وواصل :"أحب اللعب في تواجد الجماهير بالملعب، وهو ما يمنحنا القوة ولا أفضل اللعب بدون جماهير".