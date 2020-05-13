مروان محسن: يكشف عن أمنية يتمنى تحقيقها مع الأهلي

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كشف مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حلمه وأمنيته مع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.



وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"أتمنى التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا، والمشاركة في كأس العالم للأندية".



وأشار :"هناك راحة نفسية يصنعها فايلر مع اللاعبين وهي ما كانت سببا في تحقيق الانتصارات منذ توليه المهمة".



وواصل :"أحب اللعب في تواجد الجماهير بالملعب، وهو ما يمنحنا القوة ولا أفضل اللعب بدون جماهير".

