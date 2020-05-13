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بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"
الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:32 ص
هدى عبدالرازق
ثمن الإعلامي تامر أمين، إعلان وزارة الداخلية وجود دوريات متحركة لمتابعة تطبيق حظر التجول، موضحا أن المواطنين يلتزمون على الطرق الرئيسية، ولكن يعيشون بشكل طبيعي في الشوارع الجانبية.
وأضاف "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، "المشكلة في الناس عرفت الداخلية حاطة الكماين فين وبدأو يتجمعوا في الميادين والشوارع الجانبية، ولكن الداخية طلعت أذكى منهم"، حيث سيكون هناك دوريات متحركة في الطرق والشوارع الجانبية.
وتابع الإعلامي تامر أمين، "حظر التجوال يعني ممنوع مغادرة منزلك.. رايح في داهية الشعب اللي خايف من البوليس ومش خايف من الكورونا".
وعن تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا اليوم، عقب أن الأرقام مطمئنة بعد الزيادة التي حدثت اليومين الماضيين، ولكن يجب الالتزام أكثر بالاجراءات الاحترازية، مضيفا: "الدنيا هادية شوية".
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى أمس.
ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.
347 إصابة جديدة.. و11 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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