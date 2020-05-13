بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

ثمن الإعلامي تامر أمين، إعلان وزارة الداخلية وجود دوريات متحركة لمتابعة تطبيق حظر التجول، موضحا أن المواطنين يلتزمون على الطرق الرئيسية، ولكن يعيشون بشكل طبيعي في الشوارع الجانبية.





وأضاف "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، "المشكلة في الناس عرفت الداخلية حاطة الكماين فين وبدأو يتجمعوا في الميادين والشوارع الجانبية، ولكن الداخية طلعت أذكى منهم"، حيث سيكون هناك دوريات متحركة في الطرق والشوارع الجانبية.





وتابع الإعلامي تامر أمين، "حظر التجوال يعني ممنوع مغادرة منزلك.. رايح في داهية الشعب اللي خايف من البوليس ومش خايف من الكورونا".





وعن تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا اليوم، عقب أن الأرقام مطمئنة بعد الزيادة التي حدثت اليومين الماضيين، ولكن يجب الالتزام أكثر بالاجراءات الاحترازية، مضيفا: "الدنيا هادية شوية".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى أمس.





ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

347 إصابة جديدة.. و11 وفاة

