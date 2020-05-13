Advertisements

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:32 ص
هدى عبدالرازق
ثمن الإعلامي تامر أمين، إعلان وزارة الداخلية وجود دوريات متحركة لمتابعة تطبيق حظر التجول، موضحا أن المواطنين يلتزمون على الطرق الرئيسية، ولكن يعيشون بشكل طبيعي في الشوارع الجانبية.

وأضاف "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، "المشكلة في الناس عرفت الداخلية حاطة الكماين فين وبدأو يتجمعوا في الميادين والشوارع الجانبية، ولكن الداخية طلعت أذكى منهم"، حيث سيكون هناك دوريات متحركة في الطرق والشوارع الجانبية.

وتابع الإعلامي تامر أمين، "حظر التجوال يعني ممنوع مغادرة منزلك.. رايح في داهية الشعب اللي خايف من البوليس ومش خايف من الكورونا".

وعن تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا اليوم، عقب أن الأرقام مطمئنة بعد الزيادة التي حدثت اليومين الماضيين، ولكن يجب الالتزام أكثر بالاجراءات الاحترازية، مضيفا: "الدنيا هادية شوية".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى أمس.

ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.
347 إصابة جديدة.. و11 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر كورونا فيروس كورونا داعية اسلامى حظر التجوال بوابة الفجر الداخلية

أخبار تهمك

نائبة تطالب بتطبيق الحظر الكامل لمدة عشرة أيام لمواجهة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

برلماني: "النائبة المصابة بكورونا مكنتش لابسة كمامة" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 5 ساعات

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 20 ساعة

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ يوم

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 1900 حالة وفاة جديدة بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

يصل لـ ألف جنيه ..تعرف على شروط التقديم لمعاش تكافل وكرامة‎ والأوراق المطلوبة ‎‏ (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

اشتباكات مسلحة على كورنيش الدوحة.. "الديهي" يكشف تفاصيل القبض على تميم (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. السودان يحسم موقفه بشأن ملء سد النهضة ويضع إثيوبيا في موقف محرج (تفاصيل)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ حوالي 13 ساعة

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

تامر أمين: فيروس كورونا مطول معانا كتير (فيديو)

تامر أمين محذرًا من كورونا: "اوعى تصدق إن القصة خلصت"

تامر أمين لـ أصحاب المدارس: "متاكلوش مال حرام" (فيديو)

"بتودونا في داهية".. تعليق ناري من تامر أمين على ارتفاع أعداد مصابي كورونا (فيديو)

مدير "حميات إمبابة" يفجر مفاجأة عن فيروس كورونا (فيديو)

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:19 ص

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

04:15 ص

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

08:16 م

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

01:42 ص

برلماني: "النائبة المصابة بكورونا مكنتش لابسة كمامة" (فيديو)

05:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟