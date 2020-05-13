المسؤولة عن إيجاد مصل لكورونا: لم أر مثله في حياتي (فيديو)

قالت جميلة لوحيد، رئيس قسم البحث المسؤولة عن إيجاد مصل لفيروس كورونا، إن فيروس كورونا سريع الانتشار ويحتاج إلى سرعة في اكتشاف المصل.

أنها لا تبحث عن سبق أو إنجاز شخصي وإنما تسعى لإنقاذ البشرية من خلال إيجاد مصل للفيروس.

وأكدت المسؤولة عن إيجاد مصل لفيروس كورونا، أنها لا تبحث عن سبق أو إنجاز شخصي وإنما تسعى لإنقاذ البشرية من خلال إيجاد مصل للفيروس.

وتابعت "لوحيد" خلال لقائها مع مراسل برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "لو أن فيروس كورونا موسميًا سيكون أمر سهل لأنه سيقل مع فصل الصيف"، موضحة أنها تعاملت مع فيروسات أخطر من فيروس كورونا ولكنها لم تر مثل كورونا.

وتابعت "لوحيد" خلال لقائها مع مراسل برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "لو أن فيروس كورونا موسميًا سيكون أمر سهل لأنه سيقل مع فصل الصيف"، موضحة أنها تعاملت مع فيروسات أخطر من فيروس كورونا ولكنها لم تر مثل كورونا.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى الثلاثاء.





ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.





347 إصابة جديدة.. و11 وفاة

وأضافت أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقالن إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.



