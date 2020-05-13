المحافظ يكشف سبب انتشار كورونا في محافظة الفيوم

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن خطورة فيروس كورونا هي أن فترة حضانته طويله تصل لـ14 يومًا، وهذا يعني أن الشخص المصاب قد لا تظهر عليه الأعراض لفترة طويلة.





وتابع "الأنصاري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، :"يكون الوضع أخطر عندما لا يتبع المصاب إجراءات الوقاية"، موضحًا أن زيادة عدد المصابين بالمحافظة تعود لعائلات يختلط بعضها بعضًا".





وأضاف "الأنصاري"، أن غالبية الإصابات بفيروس كورونا بمحافظة الفيوم، كانت وسط العائلات، متابعا: "الفرد الواحد يستطيع أن ينقل العدوى إلى العائلة كافة".





هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.





ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

347 إصابة جديدة.. و11 وفاة

