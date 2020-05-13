بعد "تفجير أبوعبدالله".. ضياء عبدالخالق: "أنا زعلت"

قال الفنان ضياء عبدالخالق، إنه حزن لانتهاء دوره في مسلسل "الاختيار"، حيث كان يتمنى أن يكون حاضرًا لنهاية المسلسل، والمشاركة بشكل أكبر في هذا العمل التاريخي.





وأضاف "عبد الخالق" خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن "طاقم العمل أمام وخلف الكاميرا كانوا في منتهى الروعة، ويقدمون العمل بحب وروح جماعية، وظهر ذلك والنتيجة كانت نجاح العمل".





وفى رده على أصعب مشهد في المسلسل، قال: "كل المشاهد صعبة، والتمثيل مهنة صعبة وليس سهلة والممثل لازم يكون مركز جدًا وهذا يستغرق مجهودًا ذهنيا وبدنيا كبيرًا"، مشيرًا إلى أنه لم يلتق الفنان أمير كرارة خلال التصوير، وقابله بعد التصوير فقط.





وفى رده على تصريح زوجته حول إجادته الأدوار الرومانسية، قال: "زوجتى ليست بعيدة عن الوسط الفني، وهى مساعد مخرج شاطرة جدًا، وكانت من المعجبات بيا كممثل من قبل ارتباطنا.. وترى موهبتي كويس جدًا وتعلم أن لدى الكثير لم يظهر بعد".





هذا وعرضت مساء الثلاثاء، الحلقة التاسعة عشر، من مسلسل "الاختيار"، الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، بقرار بيت المقدس بالاستيلاء على أموال المسيحيين والمسلمين غير الملتزمين.