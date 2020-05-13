Advertisements

بعد "تفجير أبوعبدالله".. ضياء عبدالخالق: "أنا زعلت"

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:20 ص
ضياء عبدالخالق وشخصية توفيق فريج
ضياء عبدالخالق وشخصية توفيق فريج
كـسـاب أحـمـد
قال الفنان ضياء عبدالخالق، إنه حزن لانتهاء دوره في مسلسل "الاختيار"، حيث كان يتمنى أن يكون حاضرًا لنهاية المسلسل، والمشاركة بشكل أكبر في هذا العمل التاريخي.

وأضاف "عبد الخالق" خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن "طاقم العمل أمام وخلف الكاميرا كانوا في منتهى الروعة، ويقدمون العمل بحب وروح جماعية، وظهر ذلك والنتيجة كانت نجاح العمل".

وفى رده على أصعب مشهد في المسلسل، قال: "كل المشاهد صعبة، والتمثيل مهنة صعبة وليس سهلة والممثل لازم يكون مركز جدًا وهذا يستغرق مجهودًا ذهنيا وبدنيا كبيرًا"، مشيرًا إلى أنه لم يلتق الفنان أمير كرارة خلال التصوير، وقابله بعد التصوير فقط.

وفى رده على تصريح زوجته حول إجادته الأدوار الرومانسية، قال: "زوجتى ليست بعيدة عن الوسط الفني، وهى مساعد مخرج شاطرة جدًا، وكانت من المعجبات بيا كممثل من قبل ارتباطنا.. وترى موهبتي كويس جدًا وتعلم أن لدى الكثير لم يظهر بعد".

هذا وعرضت مساء الثلاثاء، الحلقة التاسعة عشر، من مسلسل "الاختيار"، الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، بقرار بيت المقدس بالاستيلاء على أموال المسيحيين والمسلمين غير الملتزمين.
يضطر سعد الذي يقدم شخصيته الفنان محمود حافظ، لبيع أرضه لسالم بعدما يقوم بتهديده بالشيكات ويتفق على زواج شقيقه الأصغر الذي يغضب بشدة عندما يعرف أن شقيقه باع الأرض التي يمتلكونها.

يهجم منسي الذي يقدم شخصيته أمير كرارة على عدد من التكفيريين في رفح وينجح في قتل عدد منهم، فيما يخطط هشام عشماوي الذي يقدم شخصيته أحمد العوضي، مع صديقه عماد على القيام بعملية إرهابية جديدة بالهجوم على أحد الأكمنة في الفرافرة.

يتحدث منسي مع رجاله في معسكر الكتيبة 103 صاعقة بسيناء عن أهمية تدريبهم بشدة وقت الصيام لأن الحرب ليس لها مواعيد، على جانب آخر يذهب عشماوي ومعه التكفيريين لتنفيذ خطة الهجوم على كمين نقطة حرس الحدود بالفرافرة ويحاصرون الكمين من جميع النواحي ويطلقون النار عليه ويستشهد عدد كبير من الضباط والمجندين المتواجدين فيه على رأسهم المجند عبدالله شقيق سعد، كما يصاب كل من عشماوي وعماد بالرصاص ويضطران للانسحاب من الهجوم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ضياء عبدالخالق توفيق فريج بوابة الفجر الفجر الاختيار أمير كرارة

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

اشتباكات مسلحة على كورنيش الدوحة.. "الديهي" يكشف تفاصيل القبض على تميم (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يضحى بنجم الفريق لضم جناح بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

نائبة تطالب بتطبيق الحظر الكامل لمدة عشرة أيام لمواجهة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

يصل لـ ألف جنيه ..تعرف على شروط التقديم لمعاش تكافل وكرامة‎ والأوراق المطلوبة ‎‏ (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 1900 حالة وفاة جديدة بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السودان يحسم موقفه بشأن ملء سد النهضة ويضع إثيوبيا في موقف محرج (تفاصيل)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 17 ساعة

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ ساعتين و 14 دقيقة

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

"بشخصيته الحقيقة".. خالد أبو بكر يجري حوارا مع عشماوي في "الاختيار"

خاص.. محمود كمال يكشف عن تفاصيل شخصيته في "الاختيار"

عابد عناني لـ"الفجر الفني": أجسد دور الذراع اليمين لعشماوي.. وهذا ما استفدته من "الاختيار"

بعد الإختيار.. هذه رسالة محمد ممدوح للمخرجين

بعد تألقه في الاختيار.. وفاة والد أمير كرارة

أبرز ما جاء في الحلقة الثامنة عشر من"الاختيار" لـ أمير كرارة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:15 ص

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

01:42 ص

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

08:16 م

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس (فيديو)

11:31 م

عاجل.. السودان يحسم موقفه بشأن ملء سد النهضة ويضع إثيوبيا في موقف محرج (تفاصيل)

10:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟