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فارس كرم: إليسا من أقرب الناس لقلبي وتشبهني

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:41 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

حل الفنان اللبناني فارس كرم ضيفًا مع الفنان حسن البلام عبر برنامج "سوالف رمضانية" والذي يبث عبر صفحات روتانا بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال البث المباشر.

وقال فارس كرم، إن الفنانة إليسا من أكثر الأشخاص القريبين من قلبه بل وتشبهه كثيرًا وتجمعهما علاقة صداقة قوية.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال فارس كرم الفنية كان ألبوم “44:36” الذي تضمن 12 أغنية وهي، “طلت بالابيض”، “قربك وجع”.

َإضافة إلى “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.

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