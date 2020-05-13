نشرة حوادث "الفجر".. ضبط قاتل.. وانتشال جثة

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء " بوابة الفجر "، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

تجرى الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، عمليات تبريد لحريق اندلع داخل عقار سكنى بمدينة العبور نتيجة لماس كهربئ، وتتمركز 4 سيارات إطفاء لإجراء عمليات للتبريد منعا لتجدد اشتعال النيران بالمكان. لمزيد من التفاصيل

يتابع النائب العام المستشار حمادة الصاوي سير التحقيقات في القضية رقم ٧٢١٣ لسنة ٢٠٢٠ جنح السلام أول الخاصة بواقعة مقتل المجني عليه أحمد حسن أحمد رزق وإحداث إصابة والده بدائرة قسم شرطة السلام، المتهم فيها المدعو محمود شاذلي وشهرته "شندي". ولمزيد من التفاصيل

الرقابة الإدارية تضبط مسؤولين بالضرائب وإسكان بنى سويف لتقاضيهم رشاوى

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على مدير عام الفحص بمأمورية ضرائب شبرا الخيمة ثان، عقب حصوله وتقاضيه مبلغ ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب مصنع للاستيك مقابل قيام المتهم بالإخلال بواجبات وظيفته بتخفيض قيمة الضرائب المستحقة علي المصنع بمبلغ ٧٥٠ ألف جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .





"كان بيلعب بفرد خرطوش".. ضبط قاتل سائق توك توك في الهرم

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في القبض على المتهم بقتل سائق توك توك عشريني العمر، بمنطقة الهرم، غرب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .





بعد 4 ساعات.. انتشال جثة شاب غرق في ترعة بالبدرشين