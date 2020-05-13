البرلمان يكشف حالة النائبة المصابة بكورونا

قال النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن الدولة المصرية تتخذ إجراءات صارمة في مواجهة فيروس كورونا، منوها بأن هناك تعويل كبير على التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية.





وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، أنه بالرغم من زيادة أعداد الإصابات العالمية بكورونا إلا أن الإجراءات الوقائية بمصر جيدة، منوها بأن البرلمان مستمر في أداء دوره التشريعي، حيث أن إصابة النائية شيرين فراج بالكورونا لن يؤثر على عمل المجلس.





وأضاف وكيل مجلس النواب، أن النائبة المصابة أستاذة جامعية وكثيرة الحركة والنشاط، وإصابتها قد تكون من خارج المجلس، حيث أنها شعرت بارتفاع في درجة الحرارة، ونقلت لمستشفى العزل، وحالتها مستقرة، موضحا أنهم اتخذوا جميع الاجراءات الاحترازية لحماية النواب والعاملين.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى الثلاثاء.





ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.





347 إصابة جديدة.. و11 وفاة

وأضافت أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقالن إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.



