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بسبب ردود أفعال المشاهدين.. مؤلف "ونحب تاني ليه" يصاب بالاحباط

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:49 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

أعرب الكاتب عمرو محمود ياسين، مؤلف مسلسل "ونحب تاني ليه" لـ النجمة ياسمين عبدالعزيز التي تشارك به في المارثون الرمضاني الحالي 2020، باصابته بحالة من الاحباط بسب تعليقات الجمهور على شخصية مراد السيوفي والذي يجسدها كريم فهمي واعتبر البعض أن اللحظات الرومانسية بينه وبين ياسمين عبد العزيز تعد خيالا علميا، ولا تمت للواقع بصلة.

وقال  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا مصاب بحالة إحباط بسبب إن الناس بتتعامل مع شخصية مراد على إنه خيال علمى! أنا مش قادر أفهم مين مفهم الناس إن مستحيل يبقى فى راجل محترم وناجح وبيعرف يحب؟ أنتوا مالكم يا جماعه فى إيه؟".

يذكر أن عمرو محمود يس ممثل وكاتب مسرحي، أشاد الكثير من النجوم بـ براعته واتقانه لعمله، وقدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة ليالى الحلمية الجزء 6، ومسلسل "نصيبى وقسمتك".

مسلسل "ونحب تاني ليه" ليشارك في بطولته ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، تارا عماد، أحمد سعيد عبدالغني، سمر مرسي، ومن اخراج مصطفي فكري.


بسبب ردود أفعال المشاهدين.. مؤلف "ونحب تاني ليه" يصاب بالاحباط
بسبب ردود أفعال المشاهدين.. مؤلف "ونحب تاني ليه" يصاب بالاحباط

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ياسمين عبدالعزيز ونحب تانى ليه كريم فهمي عمرو محمود ياسين شريف منير

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