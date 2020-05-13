مروان محسن يتحدث عن رحيل ثلاثي الكبار ويوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي

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قال مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رحيل الثلاثي شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور عن النادي الأحمر نهاية الموسم، سيترك أثر داخل الفريق.



وأضاف :"رحيل الثلاثي سيؤثر على الفريق لكن النادي الأهلي لا يتوقف على لاعب، فالنادي الأهلي يسير في طريقه دائمًا".



وزاد :"الأهلي لديه فريقين، ورينيه فايلر مدرب يرغب في جاهزية جميع اللاعبين، والتدريب عنده شرط المشاركة أساسيا".



وواصل :"طالما اللاعب يخوض تدريباته بشكل قوي فسيشارك، هذه هي سياسة المدرب رينيه فايلر".



وعن رسالته لجماهير الأهلي قال :"رسالتي لجماهير الأهلي أنتم دائما في ظهري، وأتمنى أن نسعدكم بالتتويج بلقب إفريقيا".



وأتم :"أعرف أنني كان هناك تقصير مني في الفترة الماضية، لكن أعدكم بالعودة قويا في الفترة المقبلة".