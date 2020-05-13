استهانوا بالفيروس في البداية.. كورونا يفتك بأسرة مكونة من 27 شخصا بالأقصر

عانت أسرة في محافظة الأقصر، من ظاهرة التنمر وضيق المعيشة، بعد رحلة علاج محفوفة بالآلام والأحزان لإصابة 9 أشخاص منهم بفيروس كورونا المستجد، فقدوا خلالها أم لطفلين يتيمي الأب.





بدأت قصة هذه الأسرة التي تتكون من 27 شخصًا، بينهم 6 أشقاء ذكور وامرأتين، وأطفالهم حيثت جميعهم متزوجون، بجانب الأم التي تبلغ من العمر نحو 74 عامًا، بعد وفاة الأب بأيام قليلة.





البداية إصابة.. ومزاح

وقال "أ. ع" أحد أفراد الأسرة، في تصريحات إلى " الفجر "، إن أحد أشقاءه أصيب بارتفاع في درجات الحرارة وسعال، بعد الانتهاء من عزاء والدهم، دون أن يكون لديهم أي شك في أنها أعراض فيروس كورنا، ما جعلهم يمزحون ويستهينون بإصابة أخيهم ظنًا منهم أنه مرضه مجرد "نزلة برد"، مشيرًا إلى أنهم كانوا مخالطين له تمامًا.