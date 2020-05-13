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شاهد.. برلماني: "النائبة المصابة بكورونا مكنتش لابسة كمامة"

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:49 ص
النائبة شرين فراج
النائبة شرين فراج
داليا الحسين
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تنفذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، المتمثلة بحضور 40 عضوا فقط للاجتماعات داخل قاعات مجلس الشوري، مع إجراء فحص طبي لكافة الحاضرين، واشتراط ارتداء الكمامة، مشيرا إلى أن النائبة شيرين فراج، المصابة بـ"كورونا" حضرت جلسة يوم الخميس الماضي.

وأكد "عمر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد: "أعتقد أنها مكنتش لابسة كمامة يوم الخميس الماضي، وحضرت أمس اجتماع اللجنة الاقتصادية، فضلا عن اجتماع آخر بحضور وزير التربية والتعليم".

وأردف أن النائب طلعت خليل سيخضع للعزل لمدة 14 يوما كونه كان بجوار النائبة شيرين فراج، مؤكدا استعداد كافة النواب إجراء تحليل فيروس كورونا.

وفي نفس السياق، علق النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على إصابة النائبة شرين فراج بفيروس كورونا، قائلًا: "نتمنى بشكل عاجل الشفاء للنائبة شرين فراج، ولكل المصابين"، لافتًا إلى أن البرلمان كان متوقفًا لفترة طويلة وعادة مؤخرًا لإقرار بعض التشريعات الخاصة بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا دعمًا للطبقات الأكثر تضررًا من جراء أزمة كورونا.

وتابع "الخولي، أن الدخول للبرلمان يكون من خلال بوابات تعقيم صنعت في القوات المسلحة، وهناك مسافة بين كل نائب في الجلسة العامة تصل لـ1.20متر، لافتًا إلى أن جميع النواب على وعي كامل، ولا يوجد تسليم بالأيدي بين النواب.

ولفت إلى أن المخالطين للنائبة المصابة سيخضعون للعزل المنزلي لمدة 14 يومًأ، ومعظمهم من لجنة الخطة والموازنة، لأنهم كانوا مخالطين للنائبة، ويقدر عددهم بـ11 نائبًا، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي تعليق للجلسات، ولا يوجد أي نائب يريد التهاون في القيام بوجبه في البرلمان.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى الثلاثاء.

ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

347 إصابة جديدة.. و11 وفاة
وأضافت أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقالن إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة
وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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