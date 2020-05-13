بقبلة صغيرة.. ابنة محمد رمضان تشعل "إنستجرام"









ونالت الصورة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين بادروا مشاركتها على نطاق واسع.





في سياق منفصل، يشارك محمد رمضان في السباق الرمضاني الحالي بـ بطولة مسلسل "البرنس" الذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا من قبل الجماهير وبالأخص رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.



مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.











شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره بصورة جديدة مع نجلته "كنزي" عبر حسابه الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".