صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم بايرن ميونخ









كشفت تقارير صحفية المانيا اليوم عن صراع بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وإقترب بايرن ميونخ من التعاقد مع نجم مانشستر سيتي ليروي ساني خلال الميركاتو الصيفي القادم، مما يجعل الجناح كينجسلي كومان قريب من الرحيل عن العملاق الباڤاري خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وذكرت شبكة " سكاي سبورتس المانيا" اليوم أن كومان يرغب في التعاقد معه ثلاث أندية وهم قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.



