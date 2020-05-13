بعد تألقها.. الجمهور يشيد بأداء ماغي بو غصن في "أولاد آدم" ويطلق عليها هذا اللقب





أشاد عدد كبير من الجمهور بأداء النجمة اللبنانية ماغي بو غصن وذلك في مسلسل "أولاد آدم" والذي يعرض خلال الماراثون الرمضاني الحالي.



وأطلق الجمهور على ماغي بو غصن لقب "قنبلة هذا العام"، وذلك بعدما أبدعت في تقديم دور درامي مميز وأتقنت كافة تفاصيله بشهادة النقاد.



يذكر أن مسلسل "أولاد أدم"، من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والممثل السوري قيس الشيخ نجيب.



