عقب انتهاء الحلقة.. أمير كرارة ينعي شهداء كمين الفرافرة

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حرص الفنان أمير قرارة، على تقديم النعي لـ شهداء كمين الفرافرة، بعد انتهاء الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "الاختيار" الذي يشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.



حيث قام بنشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصية "تويتر"، وعلق على الصورة قائلاُ:" "شهداء ورجالة كمين الفرافرة.. رحم الله كل شهداء الوطن".



وقد قامت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "الاختيار" بتوثيق لحظة الهجوم على شهداء نقطة حرس الحدود في الكيلو 100 بواحة الفرافرة في الوادي الجديد، الذين تم استهدافهم على يد الإرهابي هشام عشماوي ورفاقه قبيل الإفطار بساعات قليلة في يوليو 2014، حيث تصدوا بشجاعة للإرهابيين وواقعوا عددًا من القتلى في صفوفهم.



مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.



ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

