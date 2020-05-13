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بعد استشهاده في الحلقة الـ 19 من "الاختيار".. "عبد الله" يتصدر تريند تويتر

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:27 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


استطاع الفنان عبد الرحمن القليوبي، الذى يجسد شخصية عبد الله شقيق الفنان محمود حافظ أن يتصدر موقع التدوينات القصيرة"تويتر"، بعد أن خطف الأنظار بعد استشهاده في الحلقة التاسعة عشر على يد الجماعات التكفيرية.

يذكر أن مسلسل الاختيار يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.


أبطال مسلسل الاختيار
يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.


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