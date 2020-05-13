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داعية: ثواب السكوت على الشر قد يكون أكبر من الكلمة الطيبة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:02 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر الشريف، إن المسلمين مخيرون في أداء النوافل والسنن، وما يهم هو الإخلاص والالتزام بالفروض.

وأشار "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الكلمة الطيبة صدقة، والامتناع عن الأذى والحديث المؤذي صدقة، كاشفا أن ثواب السكوت على الشر قد يكون أكبر من الكلمة الطيبة.

وفي سياق آخر يولد هلال شوال مباشرة بعد حدوث الإقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 39 مساء يتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من رمضان 1441 هجريا الموافق 22 مايو وهو يوم الرؤية.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم في مدينة القاهرة وكذلك في الغالبية العظمى للعواصم والمدن الإسلامية، ويغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية "الجمعة" في كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ 11 دقيقة، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجددي قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 9 لـ12 دقيقة.

أما في العواصم والمدن الإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين 1 لـ16 دقيقة، وبذلك يكون فلكيا يوم السبت 23 مايو هو المتتم لشهر رمضان وتكون غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك الأحد 24 مايو الجارى.

وفيما يلي وقت صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية:
القاهرة 5:22

الجيزة 5:22

الإسكندرية 5:24

بورسعيد 5:15

السويس 5:17

العريش 5:09

الطور 5:16

سانت كاترين 5:14

طابا 5:08

شرم الشيخ 5:14

دمنهور 5:23

طنطا 5:21

المنصورة 5:19

الزقازيق 5:20

بنها 5:21

شبين الكوم 5:22

كفر الشيخ 5:21

الفيوم 5:25

بنى سويف 5:24

المنيا 5:28

أسيوط 5:28

سوهاج 5:27

قنا 5:24

أسوان 5:27

أبو سمبل 5:35

مرسى مطروح 5:35

الغردقة 5:17

الخارجة 5:35

الإسماعيلية 5:16

دمياط 5:16

السلوم 5:43

نويبع 5:10

حلايب 5:16

شلاتين 5:18

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