Advertisements

لأول مرة الفنان دياب يتغزل في زوجته أمام الجمهور

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:41 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

شارك الفنان محمد دياب، جمهوره صورة جديدة له بصحبة زوجته لأول مرة عبر حسابة الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق على الصورة.

وقال: "السنة دي من أصعب السنين اللي عدت عليا نفسيًا ومهنيًا وحصل معايا مشاكل كتير أوى ممكن لو كنت لوحدي مكنتش أقدر أعدى بيها بس الحمد لله ربنا رزقني بيكي عشان تبقى جنبي وأقدر أقوم وأكمل انتي نعمة كبيرة أوى في حياتي ربنا يخليكي ليا يا أحلى حاجة حصلت في حياتي بحبك أوى".

يذكر أن دياب، يشارك هذا العام في بطولة مسلسل "فرصة تانية" مع النجمة ياسمين صبري، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولة بجانب ياسمين صبري، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة وتميم عبده.

كما شارك دياب كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصري، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل فرصة تانية مسلسل الاختيار محمد ابو السعد زوجة دياب المطرب زوجة دياب دياب المطرب دياب

أخبار تهمك

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يضحى بنجم الفريق لضم جناح بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

اشتباكات مسلحة على كورنيش الدوحة.. "الديهي" يكشف تفاصيل القبض على تميم (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 1900 حالة وفاة جديدة بكورونا

منذ 18 دقيقة

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ حوالي 7 ساعات

لأول مرة الفنان دياب يتغزل في زوجته أمام الجمهور

منذ 42 دقيقة

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 14 ساعة

يصل لـ ألف جنيه ..تعرف على شروط التقديم لمعاش تكافل وكرامة‎ والأوراق المطلوبة ‎‏ (صورة)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

منذ حوالي 16 ساعة

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السودان يحسم موقفه بشأن ملء سد النهضة ويضع إثيوبيا في موقف محرج (تفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

نائبة تطالب بتطبيق الحظر الكامل لمدة عشرة أيام لمواجهة كورونا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

أبرزهم حسن شاكوش.. مطربون يشاركون في دراما رمضان 2020

تعرف على خريطة مسلسلات رمضان 2020 والقنوات الناقلة لها

هبة خيال تسرب أسرار ياسمين صبري في "فرصة تانية"

ياسمين صبري تتعرض لحادث في "فرصة تانية"

تفاصيل الخناقة الأولى بين أحمد مجدي ودياب في "فرصة تانية"

دراما رمضان.. الخناقة الثانية بين دياب وأحمد مجدي في "فرصة تانية"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:42 ص

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

نائبة تطالب بتطبيق الحظر الكامل لمدة عشرة أيام لمواجهة كورونا

01:01 ص

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

08:16 م

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس (فيديو)

11:31 م

عاجل.. السودان يحسم موقفه بشأن ملء سد النهضة ويضع إثيوبيا في موقف محرج (تفاصيل)

10:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟