لأول مرة الفنان دياب يتغزل في زوجته أمام الجمهور









وقال: "السنة دي من أصعب السنين اللي عدت عليا نفسيًا ومهنيًا وحصل معايا مشاكل كتير أوى ممكن لو كنت لوحدي مكنتش أقدر أعدى بيها بس الحمد لله ربنا رزقني بيكي عشان تبقى جنبي وأقدر أقوم وأكمل انتي نعمة كبيرة أوى في حياتي ربنا يخليكي ليا يا أحلى حاجة حصلت في حياتي بحبك أوى".



يذكر أن دياب، يشارك هذا العام في بطولة مسلسل "فرصة تانية" مع النجمة ياسمين صبري، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولة بجانب ياسمين صبري، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة وتميم عبده.



كما شارك دياب كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصري، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.





شارك الفنان محمد دياب، جمهوره صورة جديدة له بصحبة زوجته لأول مرة عبر حسابة الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق على الصورة.