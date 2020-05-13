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30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)
الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:42 ص
شهرت أبو المكارم
شهدت المنطقة الصناعية بمدينة العبور، حريق هائل، اندلع بمصنع شهير للإسفنج والمراتب بمنطقة المستقبل بالقرب من عمارات الشباب السكنية.
وتصاعدت السنة اللهب ما أثار ذعر المواطنين بالمنطقة السكنية، حيث دفع جهاز الحماية المدنية بالقليوبية بـ14 سيارة للسيطرة علي الحريق وإخماده ومنع امتداده للمصانع والعمارات المجاورة.
وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على السنة اللهب بعد الدفع بـ14 سيارة إضافية بإجمالي 30 سيارة إطفاء بمشاركة سيارات إطفاء القوات المسلحة، بالإضافة لعدد من سيارات الإسعاف.
وأعلن المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور السيطرة على الحريق الهائل في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتم تشكيل لجنة من الجهاز لحصر الخسائر بالمصنع.