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30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:42 ص
بوابة الفجر
شهرت أبو المكارم

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شهدت المنطقة الصناعية بمدينة العبور، حريق هائل، اندلع ‏‎ ‎بمصنع شهير للإسفنج والمراتب بمنطقة المستقبل بالقرب من عمارات ‏الشباب السكنية. 
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وتصاعدت السنة اللهب ما أثار ذعر المواطنين بالمنطقة السكنية، حيث دفع جهاز الحماية المدنية بالقليوبية‎ ‎‏ بـ14 سيارة للسيطرة علي ‏الحريق وإخماده ومنع امتداده للمصانع  والعمارات المجاورة. 
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وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على السنة اللهب بعد الدفع بـ14 سيارة إضافية بإجمالي 30 سيارة إطفاء ‏‎ ‎بمشاركة سيارات إطفاء ‏القوات المسلحة، بالإضافة لعدد من سيارات الإسعاف. 

وأعلن المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور السيطرة على الحريق الهائل في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتم ‏‎ ‎تشكيل ‏لجنة من الجهاز لحصر الخسائر بالمصنع. 

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

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