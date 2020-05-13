30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

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شهدت المنطقة الصناعية بمدينة العبور، حريق هائل، اندلع ‏‎ ‎بمصنع شهير للإسفنج والمراتب بمنطقة المستقبل بالقرب من عمارات ‏الشباب السكنية.

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وتصاعدت السنة اللهب ما أثار ذعر المواطنين بالمنطقة السكنية، حيث دفع جهاز الحماية المدنية بالقليوبية‎ ‎‏ بـ14 سيارة للسيطرة علي ‏الحريق وإخماده ومنع امتداده للمصانع والعمارات المجاورة.

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وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على السنة اللهب بعد الدفع بـ14 سيارة إضافية بإجمالي 30 سيارة إطفاء ‏‎ ‎بمشاركة سيارات إطفاء ‏القوات المسلحة، بالإضافة لعدد من سيارات الإسعاف.





وأعلن المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور السيطرة على الحريق الهائل في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتم ‏‎ ‎تشكيل ‏لجنة من الجهاز لحصر الخسائر بالمصنع.



