دنيا عبد العزيز تحيي ذكرى وفاة والدتها









وعلقت على الصورة قائلةً: "ربي فاق اشتياقي لها سعة كونك هذا، لا شئ سيريح قلبي المتعب سوى حضن أمي، يارب اجمعني بها في جنتك لأحتضنها للأبد،، اسألكم الفاتحة " شهر "



من ناحية اخرى، تشارك دنيا عبدالعزيز في بطولة مسلسل "البرنس" لـ الفنان محمد رمضان وتدور أحداث المسلسل حول رمضان الذى يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.



مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى ويشارك في بطولته نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.



أحيت الفنانة دنيا عبد العزيز، الذكرى الشهرية الأولى لوفاة والدتها، وذالك من خلال نشر صورة لها ولوالدتها في فترة الطفولة عبر حسابها الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفديوهات الشهير "إنستجرام".