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فلانتينو الحلقة 19.. عادل إمام يضرب داليا البحيري لهذا السبب

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:14 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

شهدت الحلقة 19 من "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، أحداثًا مثيرة وجديدة  من المسلسل الذي يعرض عبر "dmc"، ضمن السباق الرمضاني هذا العام.

بدأت حلقة مسلسل "فلانتينو " باتفاق عادل إمام، وداليا البحيري على تغيير اسمه لأبو محمد، حيث قال لها إذا سأل أحد عن اسم زوجها تخبره أنه يدعي أبو محمد وعندما ردت عليه بأنها ستستمع لكلامه ناهية حديثها بسي فلانتينو صفعها بالقلم على وجهها، وطالبها بعدم ذكر اسم فلانتينو مرة أخرى، وذلك خوفا من أن يفتضح سر زواجه من داليا البحيري، خاصة أن زوجته الأولى دلال عبد العزيز تسكن في الفيلا المجاورة لفيلا داليا البحيرى.

كما شهدت الحلقة 19 من مسلسل "فلانتينو" مقابلة كل من دلال عبد العزيز، الزوجة الأولى وداليا البحيري، الزوجة الثانية ولكن دون أن تتحدث كل منهم مع الأخرى.

مسلسل فلانتينو الحلقة 19
وكشفت تقارير أن النجم عادل إمام قبل عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 19 هو الفنان الأعلى أجرا في هذا الموسم الرمضاني، متربعًا على قائمة الفنانين الأعلى أجرًا، وعرضت أحداث مسلسل الزعيم عادل إمام متوقفة الأحداث عند الحلقة 18 المقرر عرضها اليوم.

عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 19 اليوم
وظهر النجم محسن منصور لأول مرة قبل مسلسل فلانتينو الحلقة 19 ويؤدي دور"العجماوي" طليق داليا البحيري، حيث ذهب رجاله لزيارته في السجن لإخباره بهروب فلانتينو وداليا البحيري بعدما قاموا باحتجازهما لمدة يومين، ما سبب حالة من الغضب لديه.

مسلسل فلانتينو موعد العرض
ويعرض مسلسل فلانتينو" عبر فضائية dmc يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة فى الـ 6:30 مساء، وهو الموعد الذي سيعرض به هذا العمل الدرامي طوال شهر رمضان المبارك.


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