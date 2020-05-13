عمر الشناوي يرفع السكين على يوسف الشريف.. أبرز أحداث الحلقة الـ19 من ''النهاية"

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انتهى منذ قليل مسلسل "النهاية"، وبدأت الأحداث بفلاش باك للقدس من 30 عام، وكانت إنيرجي كو تجري تفتيش على عزيز وصباح وبعض من الناس للبحث عن الروبوتات حتى يمسكوا بهم قبل قضائهم على البشرية.



وكانت صباح في طريقها للبحث عن عمل في شركة إنيرجي كو برفقة مجموعة من الناس، وأثناء حديثهم عن الروبتات وخطرهم يتحدث عزيز أن ليس جميعهم خطر ويوجد أنواع وأنواع من الروبتات ويشك الرجل فيه ويخشى أن يكون روبوت ولكن عزيز ينفي أنه روبوت.



ويذهب عزيز الذي يتضح أن اسمه صلاح لمقابلة شخص يدعى مرجان، ويوفر لعزيز سكن للعيش فيه، ويخبر عزيز مرجان أنه سوف يصنع أطراف صناعية ويعمل تمرجي وسواق وسباك ونقاش وهو لم يذهب لبعيد طب وتمريض وهذا ما يحتاجه الناس بعد الحرب.



ويسرد مقابلة يسر له في هذه الفترة ويتضح أنه الشخص الذي تحدث عنه يسر لرضوي والذي أخبرها أنه يعشق العصير الخاص به وهي تذكره به.



وسرد حديث يسر معه وتفكيره في العمل بالخضار والفاكهة في الشركة الجديدة التي تسمى "جرين كو"، وينصحوا عزيز أن لا يفتري على أحد ويضع الناس ومصالحهم أول شئ أمام عينه وربنا سوف يكرمه.



ويعطي عزيز ليسر إيجار المنزل جديد ليندهش يسر أنه لم يغير العملة ويعطيه عملة جديدة من اسيهات قامت بصنعها شركة إنيرجي كو، وأنهم يقوموا بتوزيع هذه العملة منذ ستة أشهر مشحونة بالطاقة حتى لا يتم تصنيع فلوس من ورائهم وأن هذا الحديد المصنوعة منه كان يصنع منه الروبتات قديماً ويتحمل الانفجار النووي ويأخذ يسر منه العملة القديمة ويخبروا أنه سيتصرف بها بطريقته.



ولم يعرف يسر ان عزيز اسمه صلاح ويسرد له قصة لصديق والده وانه كان مستأجر هذا المكان قبله منذ 20 عام، وتعامل مع والده وبعد وفاة والده أرسل لهم المفتاح وبعدها بيومين تفاجئ يسر بعزيز يأتي للسكن في هذا المكان، ويطلب عزيز من يسر أن يبحث له عن محل في وسط البلد.



ويذهب سعادة ويهنئ عزيز على مكانه الجديد ويخبره أن مراد المحروق أوصاه عليه وإذا احتاج بضاعة يستوردها داخل أوخارج القدس يخبره، ويطلب منه عزيز أن يعمل معه ويساعده في العمل لأنه لا إدارة العمل بمفرده.



ويحاول عزيز أن يبعده عن طريق العمل مع مراد المحروق ورجالته ويقوم بتوجيه النصائح له، وأن يسلك طريق جديد وجيد، ويعترض سعادة ويطلب منه تصليح عينه الاكسيباير ليرد عزيز أن يعمل معه أولاً وسيصلحها له ويعترض سعادة ويقول أنه معجب بها في هذا الوضع ويستأذن منه ويمشي، ويطلب منه عزيز التفكير وأنه في إنتظاره.



ثم تعود الأحداث عند لقاء مؤنس بعزيز، ويقول له عزيز أن مصلحتهم واحدة وليس في مصلحته أن يقتله الأن، ويقول له مؤنس انت اللي عملته ويقصد الروبوت زين، ليرد عزيز أنه في يده تخليصه منه، ليسخر منه مؤنس أنه صنعه خصيصاً حتى يقتلوا البشرية وينتقموا منها ويسيطروا.



لكن ينفي عزيز وأنه لا يريد أي شئ فيما يقوله مؤنس له، وأنه خصص حياته لسنوات في مساعدة الناس وجعل حياتهم أفضل، ويقول له مؤنس أن عزيز تنقل من بلد لبلد وقام بتغيير اسمه لأكثر من أربع مرات لكي يهرب من جريمة القتل الذي ارتكبها مثله مثل أي روبوت مجرم.



ويقول عزيز أنه قتل ولكن ليس للأسباب التي يقتل من أجلها الروبتات الأخرى، ويقول مؤنس لعزيز أنه قتل شهاب الغندور الانسان الدي تم زرع وعيه بداخله ويرد عزيز أنه كان تاجر مخدرات ومجرم وعند دخوله للسجن، زوجته أحبت الاستمرار في السيطرة على رجالته ولذلك صنعوا وزرعوا وعيه وذكرياته بداخله ولم يستطيع تحمل كم الظلم والانحراف وهذا السواد الذي عاش به، فاضطر لعمل أي شئ للتخلص منه فقرر قتله والبدء من أول وجديد بإسم أخر في مكان جديد وأخذ عهد على نفسه لمساعدة الناس.



ويسخر مؤنس منه وأنه مجرد ألة مبرمجة على الكذب واللف والدوران ويتعلم من أخطاءه وخبراته مثله مثل ألاف الروبتات، ويقول عزيز أنه فصل نفسه عن باقي الروبتات وعاش لسنوات بمفرده وما تعلمه كان من الحياة والناس مثل أي انسان طبيعي، ليضحك مؤنس ساخراً أنه بالتأكيد تعلم من البشر وإلا ما كان استطاع أن يكذب بهذه الكفاءة، ليرد عزيز أنه من الواضح أن التحدث معه لا يبدي نتيجة لأنه بالفعل قرر وحكم عليه واذا أراد معرفة الحقيقة ينظر للسلاح الذي بيده لماذا صنعه هل لقتل البشرية به لو كان يريد ذلك كان قتلهم بأي سكينة أو طبنجة، لكن هذا السلاح مخصص للروبتات.



ويقول مؤنس لعزيز أنه من الغريب إيهاب حياته لمساعدة البشر، وفي تفس الوقت يصنع سلاح للتخلص من الروبتات، ليقول عزيز أنه من الممكن أن يكون وجوده خطأ وهذا شئ لا يمكن تغيره، ليرد مؤنس أنه يستحق القتل لكن يقول عزيز أن يجعل موته راضية للهدف الذي عاش سنوات مقابل تحقيقه.



تخبر صباح الروبوت زين بسرقة الوعي الذي صنعوا وأنهم أخذوا منها جميع أولادهم كما تشبههم وتسرد له ما حدث، ويطلب الروبوت منها أن لا تبكي وأنه سيتصرف، ويذهب زين لمراد المحروق ويبلغهم أن شخصين كسروا منزلهم وسرقوا أشيائهم في شوال ويسخر منه الروبوت وأنهم سرقوا أشياء غير مهمة، وتخبره صباح أن مراد يكذب ويهدئها الروبوت وأن لا تشغل تفكيرها به وسوف يحل الأمر.



يفكر زين الحقيقي في زوجته ويطلب السماح منها وأخر شئ كان يتخيلوا هو البعد عنها ليوم واحد لكن ما يمر به ليس بيده، وأنه لا يستاهل حرمانه منها ويعافر لمحاولة الوصول للحقيقة وأنه يعيش في سجن.



ويقابل زين سليمة وتسألوا هل مستعد ويذهبون سوياً لتعريفها على صديق سميح أرسلان، ولم يسمح الأمن بخروجهم ولكن سليمة تقول له أنها مع الأمن وزين معه تصريح أمني ثم يوافق الأمن على خروجهم.



وعند وصولهم تطلب سليمة من زين أن ينتظرها وهي ستسأل عن صديق أرسلان، وينتهزها زين فرصة لا تعوض ويذهب للبحث عن هارون ثم يشاهده ويهرب منه هارون ويجري خلفه زين ويشاهد زين المحققان ويسألوا ماذا يفعل في هذا المكان ليرد أنه يحاول الفهم، لتخبره المحققة أن حسان هو الذي قتل أرسلان والسلاح كان مختفيا وعند تفتيشهم لمنزله يجدوا السلاح لديه ويخبره المحقق أنهم ينتظروا أقوال زين ولكن بعد التخلص من هذه المشكلة أولاً ثم سيتحدثوا معه.



ويذهب زين ويخبر سليمة أنهم علموا من القاتل وتقول سليمة أن هذا الشئ كارثة وأنهم تأخروا كثيراً وأن حسان من عائلة كبيرة وبالطبع سيتدخلوا لإخلاء سبيله وسيجعلوا الأمن أن يوقع عليه عقوبة مخففة وهذا يعني أن القاتل الحقيقي استطاع تحقيق هدفه والعائلتان سيقعوا في بعض ومن الممكن أن تكون بداية حرب لا أحد يعلم كيف ستنتهي ويفكر زين في كلمة القاتل الحقيقي وهل هذه محاولة من سليمة لتشعره أنه مازال مشتبه فيه أم تتحدث الحقيقة معه وأن الضغط أصبح كبير عليه ولكنه لم يستطيع فهم معنى الرسالة التي تركها له أرسلان حتى الأن.



ويقول زين لنفسه أنه لا يعلم هل حسان هو القاتل الحقيقي أم لا ولكن الشئ الوحيد الذي متأكد منه أنه إذا تم قتل أرسلان بسبب الرسالة التي أرسلها له فالبتأكيد أن دوره هو القادم، ثم يعود الى الواحة ويدخل زين غرفته ثم يتفاجئ بحسان الذي يدخل خلفه ويرفع عليه السكينة ويقول أنه إذا تحرك سيقتله، ثم تنتهي الحلقة.