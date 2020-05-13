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إطلاق أسطول Air Beta الاختباري تمهيدا للسيارة الإنتاجية (فيديو)

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:40 ص
من الفيديو
من الفيديو
أعلنت شركة لوسيد الكشف عن أسطولها  Air Beta الاختباري تمهيدا للسيارة الإنتاجية، حيث نشرت الشركة فيديو من داخل مصنعها يصور نماذج سيارتها منتظرة الوقت المناسب للخروج لاستئناف عملها.

ويظهر الفيديو العديد من السيارات التي تطلق عليها الشركة اسم Beta كتلميح إلى دورها في اختبارات القيادة وتجارب الأداء التي ستستخدمها الشركة لتطوير Air كمنتج نهائي، ولكن ليس قبل أن تخفف ولاية كاليفورنيا من قيود حظر التجول.

وتجدر الإشارة إلى أن تيسلا المنافسة لـ لوسيد أعلنت نقل أعمالها خارج كاليفورنيا إلى ولاية نيفادا أو تكساس, أما لوسيد فتعمل على إنشاء مصنعها الجديد في ولاية أريزونا المجاورة ولا يبدو أنها تعاني مع قوانين كاليفورنيا.

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