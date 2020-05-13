بعد السخرية من شكلها.. نيكول سابا تهاجم منتقديها





وجهت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، هجومًا شديدًا ضد منتقدي ظهورها دون مكياج والساخرين من إطلالتها الأخيرة.





ونشرت نيكول سابا، نفس الصورة التي تعرضت لانتقادات عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وعلقت على الصورة قائلة: "هالرسالة لبعض يلي ما بيفهموا مش للكل وما عم عمّم، يعني إذا هيك وشفتوني ساحرة على إنو شعري بدو تزبيط على شمطاء على ما بعرف شو بلا بلا اسمحولي قلكن انكن بلا نظر".وأضافت: "الموضوع ببساطة انتو تعودتوا على الأشكال المصفصفة وميت اكستنشن على عشرين كيلو رموش على 15 كيلو بويا وميك اب والف فيلتر!! انو بلا ميك اب ما بيعجب وبلا مساوى شعر ما بيعجب ما فالحين إلا بالانتقاد عالرايح والجاي!".وتابعت: "إيه ارتاحو أنا مبسوطة بحالي وشايفة حالي وما مصدقها عالقليلة أنا ع طبيعتي وهيك رح ضل".واختتمت نيكول رسالتها قائلة: "بعدين يا أذكياء إذا الواحد قاعد بحجر منزلي، مينيموم يكون على طبيعتو ومش مصفصف ب بيتو!! فهمتوا ولا بعد يا مزوقين انتو! تعلمو الذوق وبعدين علقوا لانو انا لما كنت اعرف فيه كنتو انتو بعدكن عم تتعلمو تقروا شو معنى الكلمة!! وهاي الصورة عن جديد رح حطها وبذات اللوك لأنو كتير بحبها، وصلت؟".