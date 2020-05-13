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تحسبا لفشل صفقة لاوتارو.. برشلونة يدخل في صراع مع ليفربول على ضم فيرنر

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:52 ص
فيرنر
فيرنر
علي خلاف


تحدث تقرير صحفي إسباني، مساء اليوم الثلاثاء، عن رغبة برشلونة في تأمين نفسه من احتمالية فشله في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، في الميركاتو الصيفي المقبل.

برشلونة يدخل في صراع فيرنر

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة دخل في سباق التعاقد مع الدولي الألماني تيمو فيرنر، كخطة بديلة حال فشله في ضم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن لاوتارو يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 111 مليون يورو، وهو ما يريد إنتر الحصول عليه كاملًا دون تضمين لاعبين من برشلونة في الصفقة، وهو ما يمثل أزمة للبارسا في ظل الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة بدأ في الاستعداد للتفاوض مع لايبزيج، من أجل الحصول على خدمات تيمو فيرنر.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد فيرنر 60 مليون يورو، علمًا بأن ليفربول يسعى بكل ما أوتي من قوة لضمه خلال هذه الفترة.

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